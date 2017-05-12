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Публикации за 12.05.17

В Камышлове двое парней напали с битой на инвалида (ФОТО)

В Камышлове двое парней напали с битой на инвалида (ФОТО)

В Камышлове двое молодых людей избили алюминиевой битой инвалида второй группы. Все ради кражи двух сотовых телефонов. Пострадавший находится в больнице.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, сообщение о произошедшем поступило в полицию от медиков, в чью больницу попал инвалид второй группы, мужчина 1978 года рождения. Он рассказал, что двое мужчин подкараулили его среди гаражей, избили какой-то палкой и отобрали сотовые телефоны. У мужчины оказались сломаны ребра. Портрет нападавших составить не удалось, но пострадавший сказал, что опознать грабителей сможет.

Личность «бойцов» удалось установить оперативно. Ими оказались неработающие приятели – 19-летний парень, уже судимый за кражу и его 23-летний друг, который ранее проблем с законом не имел. В ходе осмотра у них нашли алюминиевую биту, весьма помятую, и два сотовых телефона.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Фото пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Новый День: В Камышлове двое парней напали с битой на инвалида (ФОТО)
Новый День: В Камышлове двое парней напали с битой на инвалида (ФОТО)

Камышлов, служба информации РИА «Новый День»

Камышлов. Другие новости 12.05.17

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