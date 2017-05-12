Из полыхающего барака на Калинина спасли ребенка и двух взрослых (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 12.05.17

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Сегодня ночью в Екатеринбурге загорелся полуотселенный барак. Из горящего здания спасатели вытащили ребенка и двух взрослых.

Сегодня ночью загорелся двухэтажный барак на Калинина, 59. Пожар начался с кровли и охватил около 400 кв. метров. Здание оказалось полуотселенным, из него сотрудники газодымозащитной службы спасти ребенка и двух взрослых.

Пожару присвоили повышенный номер 1 бис, на тушение отправили 6 машин. По информации службы спасения «Сова», в огне никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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