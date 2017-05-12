Из полыхающего барака на Калинина спасли ребенка и двух взрослых (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня ночью в Екатеринбурге загорелся полуотселенный барак. Из горящего здания спасатели вытащили ребенка и двух взрослых.
Сегодня ночью загорелся двухэтажный барак на Калинина, 59. Пожар начался с кровли и охватил около 400 кв. метров. Здание оказалось полуотселенным, из него сотрудники газодымозащитной службы спасти ребенка и двух взрослых.
Пожару присвоили повышенный номер 1 бис, на тушение отправили 6 машин. По информации службы спасения «Сова», в огне никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 12.05.17
В Камышлове двое парней напали с битой на инвалида (ФОТО). / В Алапаевском районе детей-сирот заселили в гнилые дома. / 12 мая в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»