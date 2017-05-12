«Сделай это так, будто ты гопота с Уралмаша», – в Екатеринбурге прошел кастинг на конкурс длинноволосых красавиц (ФОТО)

Публикации за 12.05.17

Накануне вечером в Екатеринбурге прошел кастинг на конкурс «Уральская краса – длинная коса». В нем принимали участие и совсем маленькие девочки, и подростки, которые уже знают, что такое подиум, и женщины в годах. Как проходил отбор красавиц на конкурс – в фоторепортаже NDNews.ru.

Больше сотни екатеринбурженок, обладательниц роскошных волос, подали заявки на участие в «Уральской красе». Согласно условиям организаторов, возраст конкурсанток мог быть от 5 до 55 лет. Главное условие – длинные, густые волосы. Причем натуральные. Как рассказала NDNews.ru представительница организатора, отличить наращенные волосы очень легко даже невооруженным глазом. Как правило, несколько участниц с чужими волосами все же приходят на кастинг, но не проходят отбор. Специалисты модельного агентства линейкой замеряют длину волос девушек, и во время этой процедуры видят, кто не отрастил волосы, а прибег к услугам парикмахера.

Всех вчерашних заявительниц разбили на три группы. Самой многочисленной получилась детская, где выбирали участниц конкурса в возрасте от 5 до 10 лет. Маленьких девочек выстроили в душном зале и попросили продефилировать, отсеяв часть из них.

Условия отбора в подростковой группе от 11 до 17 лет были строже. Девочкам не только нужно было продемонстрировать красивые волосы и походку, но и проявить артистизм. Режиссер конкурса просил участниц называть свои имена, пытаясь сыграть при этом какую-то эмоцию – страх, влюбленность, желание поспать. Самым сложным стало задание для одной из девочек, которую попросили представиться, как будто она «уралмашевская гопота». «А что это такое?», – удивился ребенок.

Самой малочисленной стала взрослая группа. Как пояснила NDNews.ru представитель организатора, в прошлом году самой старшей участнице было 62 года. В этом году таких взрослых конкурсанток не было.

Сейчас все отобранные участницы будут учиться дефилировать, принимать участие в фотосессиях, а финал конкурса состоится 12 июня, в День России.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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