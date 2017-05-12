Бюджет Свердловской области заплатит более миллиона рублей за туристические указатели на трассах

Публикации за 12.05.17

В Свердловской области объявили конкурс по созданию информационных карт и указателей к достопримечательностям региона. Вся информация будет продублирована на иностранном языке. В списке значатся 37 туристических мест, бюджет выделяет 1 млн 160 тысяч рублей.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня на сайте госзакупок начался прием заявок на конкурс по разработке информационных щитов о туристических достопримечательностях Свердловской области, официально аукцион звучит как «Выполнение работ по созданию туристской навигации на территории Свердловской области (в том числе на иностранных языках), а именно на автомобильных дорогах общего пользования местного значения». Наше агентство ранее уже писало о том, что такие работы будут проведены в этом году – в ходе обсуждения проекта бюджета на этот год была запланирована целевая статья «Создание туристской навигации на территории Свердловской области (в том числе на иностранных языках)». Предлагалось на эти цели выделить в 2017 году 1,5 млн рублей, причем итогом должно было стать увеличение «количества установленных знаков туристской навигации на территории Свердловской области, в том числе на иностранных языках, с 47 до 50». В реальности все оказалось куда более приемлемым – бюджет тратит максимум 1 млн 160 тысяч рублей на установку 37 знаков.

В перечне – несколько видов конструкций, это таблички перед туристическим объектом, дорожные указатели, информационные щиты. В Сысертском городском округе установят знаки о местонахождении краеведческого музея, указатели и щиты к парку Бажовские места и указатели на дом-музей Бажова. Информационные щиты в Талицком городском округе должны сообщать о музее разведчика Н.И. Кузнецова, Троицком историко-краеведческом музее и доме-музее Н.И. Кузнецова. В Верхней Пышме будут продвигать исторический музей и музей военной техники. В Каменске-Уральском появятся указатели на геологический музей и мототрассу «Юность», в Асбесте – на центр культуры и исторический музей, Березовский «похвастает» музеем «Русское золото» и памятником Льву Брусницыну. В Заречном указатели будут вести к музею минералогии и краеведческому музею, в Первоуральске – к Парку новой культуры и инновационному культурному центру, в Ревде щит проинформирует о «Демидов-центре».

Подрядчик должен будет провести работы в несколько этапов: разработать проектную документацию, утвердить места знаков с ГИБДД и местными администрациями, изготовить их и установить. Последний этап должен закончиться в сентябре, то есть уже после окончания уральского лета. Вся информация на знаках обязательно должна дублироваться на английском языке, причем особо оговаривается, что «перевод информации на английский язык должен быть выполнен профессиональным переводчиком, имеющим профильное образование и владеющим профессиональной терминологией в сфере туризма, истории и культуры». Предполагается, что установка табличек и щитов сформирует комфортную среду для туристов, будет популяризировать развитие внешнего и внутреннего туризма, а заодно послужит средством информирования местных жителей о местонахождении туристических достопримечательностей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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