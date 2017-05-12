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Екатеринбург

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Публикации за 12.05.17

В Академическом объявили сбор макулатуры для создания арт-объектов к «Ночи музеев»

В Академическом объявили сбор макулатуры для создания арт-объектов к «Ночи музеев»

В этом году Академический решил присоединиться к акции «Ночь музеев». Общегородской проект пройдет в эко-стиле, а потому в микрорайоне решили создать масштабную конструкцию из макулатуры. Жителей просят приносить бумагу и картон.

Как сообщили в пресс-службе УК «Академический», в рамках общегородского проекта «Ночь музеев», которая в 2017 году заявлена как «Ночь музеев в ЭКОстиле», из собранных газет, журналов, картонных коробок и книг будут созданы тематические арт-объекты. Самые масштабные конструкции появятся в Академическом районе – общая площадь объектов превысит 50 квадратных метров. Принять участие в «строительстве» могут все желающие: нужно сдать макулатуру и прийти 20 мая с 12 до 18 часов на мастер-класс под руководством опытных художников-декораторов.

В планах микрорайона – создать два арт-объекта. В день проекта на аллее у электродомов по адресу ул. Павла Шаманова, 11-13 появятся слово «Экология» длиной 9 метров и «Город из картона» длиной более 12 метров. Дизайнеры задействуют несколько тонн макулатуры, листового картона и картонных коробок. После «строительства» конструкции раскрасят вместе с гостями, а ночью их подсветят. Посмотреть на арт-объекты и сфотографироваться с ними можно будет 20 и 21 мая. А 22 мая все материалы будут рассортированы и утилизированы по всем правилам.

«Мы планируем собирать макулатуру и картон вплоть до 19 мая, а 20 мая с раннего утра начать строительство арт-объектов. Все конструкции будут воздвигнуты за день при помощи команды художников-декораторов, волонтеров и всех желающих. Каждый посетитель «Ночи музеев в Академическом» – взрослый или ребенок школьного возраста – сможет взять в руки простые инструменты: ножницы, клей, краски, кисти, чтобы помочь в создании экологичных конструкций. Также мы предложим всем желающим сфотографироваться с готовыми объектами и разместить фото в социальных сетях с хэштегом #ГодЭкологии. Весь смысл этого небольшого онлайн-перформанса в том, что забота об экологии не должна оставаться только на словах. Менять мир к лучшему и объединять людей должны добрые дела, пусть даже самые небольшие – например, сбор макулатуры, работа с вторсырьем», – делятся организаторы.

Макулатуру и картон можно сдать по адресу: ул. Вильгельма де Генина, 41, «Академия развития, здоровья и красоты» в будние дни с 12 до 19 часов. В выходные дни можно будет сдать макулатуру, предварительно позвонив по телефону (343) 200-45-44 (также по этому телефону можно уточнить все вопросы, записаться в команду волонтеров, предложить иную помощь по реализации проекта).

Требования к макулатуре:

  • минимальная упаковка (пакет, перевязанная стопка, коробка)

К макулатуре относится:

  • любые бумажные обрезки;
  • любые журналы, в том числе глянец;
  • газеты;
  • книги;
  • бумага из принтеров;
  • архивы;
  • упаковка из картона, картонные коробки;
  • бумага из шредера;
  • гофро-картон (коробки, упаковка),
  • использованные листы А4;
  • использованные тетради;
  • крафт;
  • почтовые конверты;
  • календари;
  • бумажная рекламная продукция
  • листы картона.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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