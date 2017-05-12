Срочно. На Сортировке загорелся склад с пиломатериалами

Публикации за 12.05.17

Серьезный пожар в Екатеринбурге – загорелся склад пиломатериалов. На тушение огня отправили 17 машин.

Пожар на улице Монтажников, 11 начался сегодня около 12 часов дня. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, горит склад с пиломатериалами. Не исключено, что огонь перекинется на другие постройки. На месте работают 17 единиц пожарно-спасательной техники. По сообщению очевидцев, к месту подъехали машины скорой помощи, для автомобилистов проезд на промзону закрыли.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.05.17

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