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Публикации за 12.05.17

Главный свердловский инвестпроект на 2017 год – вернуть производство 2013 года / Если удастся договориться с энергетиками

Главный свердловский инвестпроект на 2017 год – вернуть производство 2013 года Если удастся договориться с энергетиками

Свердловская область продолжает переговоры с энергетиками и «Русалом» о возобновлении электролиза алюминия на Уральском алюминиевом заводе (Каменск-Уральский). Не исключено, что производство удастся запустить снова, но только в том случае, если удастся договориться о приемлемых тарифах на электроэнергию. Об этом заявил корреспонденту NDNews.ru первый вице-губернатор Алексей Орлов, отвечая на вопрос о крупнейших инвестпроектах 2017 года.

По словам Орлова, переговоры ведутся, и в случае их успеха можно будет трудоустроить 400 человек.

Напомним, . Тогда гендиректор РУСАЛа Олег Дерипаска признался, что в остановке производства компания в первую очередь руководствовалась бизнес-интересами. По его словам, это было сделано «для поддержания эффективности бизнеса РУСАЛ», что было вызвано дальнейшим падением цен на металл. Другим крупным инвестпроектом Алексей Орлов назвал запуск нового цеха на Уральском оптико-механическом заводе, но никаких подробностей не раскрыл, пояснив, что это связано с оборонным заказом.

Третий инвестпроект – производство самолетов Л-410 во втором очереди ОЭЗ «Титановая долина». По словам Орлова, земельный участок под Арамилью уже готов, и в этом году начнется строительство здания цеха. Но когда оно будет закончено, вице-губернатор говорить не стал, ограничившись туманным «не будем забегать вперед». Отметим, что ранее этот проект уже подвергался критике оппозиционеров, так как на выкуп земли, ранее принадлежавшей УГМК, «Титановая долина» через КРСУ взяла кредит на 40 млн у областного бюджета. Как прокомментировал один из депутатов заксо, «развитие производства по-уральски выглядят таким образом: мы с вами (бюджет) за сотни миллионов покупаем у богатейшей компании региона землю, строим там всю инфраструктуру для того, чтобы она могла выпускать суперсовременные самолёты, которые были разработаны ещё в 1969 году».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 12.05.17

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