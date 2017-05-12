Свердловский турист отсудил 87 тысяч рублей за потерянный на отдыхе багаж

Публикации за 12.05.17

Житель Каменска-Уральского добился в суде компенсации от авиакомпании и турфирмы за испорченный отпуск. Мужчина улетел отдыхать в Тунис, а его чемодан по ошибке отправили в Таиланд.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, в июле 2016 года Денис Г. приобрел путевку в турфирме ООО «Миграс» и отправился в Тунис чартером авиакомпании «Азур эйр». Пропажу багажа он обнаружил в аэропорту Энфида. Позже выяснилось, что чемоданы по ошибке были отправлены самолетом на таиландский остров Пхукет. Денис оформил акт о розыске багажа, но до окончания отпуска его чемодан так и не нашелся.

Вернувшись домой, свердловчанин обратился в областную организацию «Защита прав потребителей туристических услуг», которая в его интересах подала иск в Красногорский районный суд Каменска-Уральского. В итоге суд удовлетворил требования истца частично: взыскал с авиакомпании «Азур эйр» 75 250 рублей, из них 10 200 рублей – штраф за просрочку доставки багажа в пункт назначения, 50 тысяч рублей – компенсацию морального вреда и 15 050 рублей – штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя. Также в пользу истца с турфирмы «Миграс» суд взыскал 12 500 рублей, из них 10 тысяч рублей – компенсацию морального вреда и 2500 рублей – штраф.

Кроме того, компании-перевозчику и турагенту предстоит заплатить штрафы общественной организации, представлявшей интересы туриста в суде, – 15 050 рублей и 2 500 рублей соответственно.

Авиакомпания не согласилась с решением районного суда и обжаловала его в Свердловском областном суде. Изучив материалы, апелляционная инстанция снизила размер штрафа за просрочку доставки багажа в пункт назначения «Азур эйр» до первоначально указанной в иске суммы и, соответственно, размер штрафа за отказ в удовлетворении требований потребителя. В итоге ответчики должны выплатить туристу 87 тысяч рублей. В остальной части решение было признано законным.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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