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Екатеринбург

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Публикации за 12.05.17

Пожар на Сортировке потушен. Эвакуированные: «Пожарная сигнализация не сработала, выбегали сами» (ФОТО)

Пожар на Сортировке потушен. Эвакуированные: «Пожарная сигнализация не сработала, выбегали сами» (ФОТО)

Пожарные ликвидировали открытое горение на режимном объекте на Сортировке, где сегодня произошел пожар. Сотрудники предприятия, откуда началось распространение огня, рассказали, что пожарная сигнализация не сработала, их никто не предупреждал о необходимости покинуть помещения и они выбегали сами, когда заметили дым.

Новый День: Пожар на Сортировке потушен. Эвакуированные: ''Пожарная сигнализация не сработала, выбегали сами'' (ФОТО)

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в 13-54 пожарные справились с огнем на складе пиломатериалов, открытое горение ликвидировано. Продолжается проливка и разбор сгоревших конструкций, работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории, которые устанавливают обстоятельства случившегося и причину пожара.

Новый День: Пожар на Сортировке потушен. Эвакуированные: ''Пожарная сигнализация не сработала, выбегали сами'' (ФОТО)

Напомним, что тушение осложнялось тем, что огнеборцы были вынуждены возить воду от пожарных гидрантов, находящихся на расстоянии 1 км от места ЧП. При этом дорогу для автомобилистов перекрыли: примерно от дома № 10 до дома № 24 по улице Монтажников. Журналистов также довольно быстро попросили покинуть территорию завода – якобы объект режимный, необходим пропуск.

Новый День: Пожар на Сортировке потушен. Эвакуированные: ''Пожарная сигнализация не сработала, выбегали сами'' (ФОТО)

По адресу Монтажников, 11 находится опытный завод ВУХИН, однако многие помещения сдаются коммерсантам в аренду. Как рассказали корреспонденту NDNews.ru эвакуированные из помещений, горел не склад пиломатериалов, а пристрой, похожий на сарай с хламом – там хранятся деревянные лестницы, банки, какой-то мусор. Помещение, по словам очевидцев, принадлежит рекламной компании. Огонь также задел административное здание. Из помещений вывели около 30 человек, в основном это женщины. Люди рассказали корреспонденту агентства, что в здании не сработала пожарная сигнализация, они начали выбегать из помещений, когда сами заметили дым – то есть никакой организованной эвакуации не было.

Новый День: Пожар на Сортировке потушен. Эвакуированные: ''Пожарная сигнализация не сработала, выбегали сами'' (ФОТО)
Новый День: Пожар на Сортировке потушен. Эвакуированные: ''Пожарная сигнализация не сработала, выбегали сами'' (ФОТО)

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 12.05.17

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