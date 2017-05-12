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Екатеринбург

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Публикации за 12.05.17

На Щорса загорелась маршрутка с пассажирами

На Щорса загорелась маршрутка с пассажирами

Сегодня на улице Щорса загорелся автобус 014 маршрута с пассажирами внутри. Людям удалось самостоятельно покинуть салон, пострадать никто не успел. Прокуратура организовала проверку, по результатам которой могут наказать владельца транспортного предприятия.

Маршрутный автобус 014 загорелся сегодня днем на улице Щорса в районе Южного автовокзала. По словам очевидцев, они почувствовали едкий запах дыма, но автобус продолжал двигаться. Позже люди увидели огромные языки пламени и бросились к выходу. Когда водитель остановил маршрутку, пассажиры самостоятельно выбрались на проезжую часть. Никто не пострадал.

Прокуратура Свердловской области совместно с ГИБДД организовала проверку по факту инцидента. Оказалось, что сначала загорелось колесо, после чего пламя перекинулось выше.

«По результатам проверки будет дана оценка соблюдению перевозчиком лицензионных требований, в том числе безопасности технического состояния автопарка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.05.17

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