На Плотинке разбросали центнер книг – попадается Диккенс, Карел Чапек и Габриэль Гарсия Маркес (ВИДЕО)

Публикации за 12.05.17

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В Екатеринбурге школьники попытались реанимировать модное в начале двухтысячных течение – буккроссинг.

Как передает корреспондент NDNews.ru сегодня на Плотинку привели около трехсот школьников с учителями, которых попросили принести из дома по одной книге. Детей рассадили на скамейки и в течение двадцати минут они сосредоточенно читали принесенные из дома труды. Судя по всему, к заданию они подошли не слишком серьезно, поскольку основная часть книг представляла собой малоизвестных советских писателей – потрепанные тома издания эдак годов семидесятых. Однако попадались и стоящие писатели, такие как Чарльз Диккенс и Карел Чапек. Одна юная барышня не удержалась и принесла с собой оружие массового поражения – труды Дарьи Донцовой. По задумке организаторов акции, проходящей при поддержке комитета по молодежной политике горадминистрации, книги нужно было оставить на Плотинке с пожеланиями следующим читателям. Что и произошло.

Удачной ли была поппытка реанимации буккроссинга – смотрите на видео.

Екатеринбург, Максим Бородин, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 12.05.17

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