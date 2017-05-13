NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 13.05.17

В батутном парке Екатеринбурга двое детей получили травмы позвоночника

В батутном парке Екатеринбурга двое детей получили травмы позвоночника

В Екатеринбурге проводится доследственная проверка по факту травмирования двух 10-летних детей в батутном парке на улице Щербакова.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, пострадавшие дети, мальчик и девочка, учатся в третьем классе одной из школ Орджоникидзевского района. В марте этого года они в разное время посетили один и тот же аттракцион. После этого дети пожаловались родителям на боль в области спины. Обследование показало наличие у третьеклассников травм позвоночника.

В рамках доследственной проверки будет установлена тяжесть полученного детьми вреда здоровью. «При достоверном установлении факта получения травм детьми в батутном парке будет даваться правовая оценка ситуации на предмет наличия в действиях сотрудников развлекательного заведения признаков противоправного деяния, предусматривающего ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей», – отметили в ведомстве.

Прокуратура Свердловской области намерена установить собственников игрового оборудования и изучить необходимые документы о безопасности его использования. Также будет проверено наличие должностных инструкций и обязанностей сотрудников, обслуживающих аттракционы и их исполнение.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.05.17

Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО). / Нормальная дорога на Серебрянку к 1 июня? Чиновничьи доклады и реальность – ВИДЕО. / На Плотинке разбросали центнер книг – попадается Диккенс, Карел Чапек и Габриэль Гарсия Маркес (ВИДЕО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter