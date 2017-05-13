В батутном парке Екатеринбурга двое детей получили травмы позвоночника

Публикации за 13.05.17

В Екатеринбурге проводится доследственная проверка по факту травмирования двух 10-летних детей в батутном парке на улице Щербакова.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, пострадавшие дети, мальчик и девочка, учатся в третьем классе одной из школ Орджоникидзевского района. В марте этого года они в разное время посетили один и тот же аттракцион. После этого дети пожаловались родителям на боль в области спины. Обследование показало наличие у третьеклассников травм позвоночника.

В рамках доследственной проверки будет установлена тяжесть полученного детьми вреда здоровью. «При достоверном установлении факта получения травм детьми в батутном парке будет даваться правовая оценка ситуации на предмет наличия в действиях сотрудников развлекательного заведения признаков противоправного деяния, предусматривающего ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей», – отметили в ведомстве.

Прокуратура Свердловской области намерена установить собственников игрового оборудования и изучить необходимые документы о безопасности его использования. Также будет проверено наличие должностных инструкций и обязанностей сотрудников, обслуживающих аттракционы и их исполнение.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.05.17

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