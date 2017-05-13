В Рефтинском поселке в пожаре погибли четыре человека – возбуждено уголовное дело

Публикации за 13.05.17

В поселке Рефтинский сегодня утром загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Гагарина. В пожаре погибли четыре человека – трое женщин и мужчина. Прибывшим на место пожарным удалось спасти еще одного, он был доставлен в больницу. Прокуратура и следственный отдел Асбеста выясняют причины трагедии. По факту массовой гибели людей возбуждено уголовное дело.

По данным регионального управления МЧС, пожар произошел около 11 часов утра, загорелась квартира на 5 этаже жилого дома. Спасатели боролись с огнем 40 минут, была проведена эвакуация 4 человек по лестничным маршам. Во время тушения в одной из комнат были обнаружены три трупа, в другой – еще один. Пятый пострадавший доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

«Указанный дом ранее являлся общежитием коридорного типа. В настоящее время прокуратура выясняет, когда он был переведен в разряд жилых многоквартирных домов. Предварительно, жильцы одной из квартир накануне принесли электрическую плитку. В настоящее время прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, специальными службами устанавливаются причины пожара», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Также в ходе прокурорской проверки будет установлено, какая организация эксплуатировала жилой дом, как соблюдался противопожарный режим, было ли исправно все электрическое оборудование.

Следственным отделом по городу Асбесту СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Статья предусматривает наказание вплоть до 4 лет лишения свободы. На месте происшествия работает усиленная следственная группа, в том числе следователи и криминалисты регионального управления СК, сотрудники территориального следственного отдела СК, а также представители МЧС и полиции. В рамках возбужденного уголовного дела принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев, назначается комплекс необходимых экспертиз, среди которых судебная медицинская экспертиза тел погибших в целях установления давности и причины смерти, а также пожарно-техническая экспертиза для установления точного очага и причин возгорания, сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области пояснил: «На место происшествия выехала и работает усиленная следственно-оперативная группа, которую возглавляет начальник отдела полиции полковник Максим Петров. Сыщики уголовного розыска оперативно установили личности погибших. Это Марина Сафиуллина 1971 г.р., Камал Агбиров 1963 г.р., Алена Щукина 1973 г.р. и Лана Черемных 1986 года рождения. Они погибли, вероятнее всего, надышавшись угарным газом. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. В больницу в срочном порядке доставлен местный житель-инвалид, у него отсутствует левая рука – Павел Морозов 1960 года рождения. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь».

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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