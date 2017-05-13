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Публикации за 13.05.17

Технический сбой парализовал работу свердловской Госавтоинспекции

Технический сбой парализовал работу свердловской Госавтоинспекции

Сегодня весь день регистрационно-экзаменационные отделы ГИБДД Свердловской области не оказывают услуги. Работа приостановлена на неопределенное время.

«По техническим причинам 13 мая государственные услуги во всех отделениях РЭО ГИБДД Свердловской области временно не оказываются. Приносим свои извинения за возникшие неудобства», – говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области. О возобновлении работы ведомство сообщит дополнительно. Аналогичная ситуация сложилась в отделах РЭО ГИБДД в Челябинской и Тюменской областях и Пермском крае, передает корреспондент NDNews.ru.

Напомним, накануне стало известно о масштабном распространении по миру вируса-вымогателя, который блокирует доступ к компьютеру и требует выкуп за разблокировку. По сообщениям СМИ, хакерские атаки регистрировались и в России, заражению подверглись мобильный оператор «Мегафон», компьютеры МВД и СК.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.05.17

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