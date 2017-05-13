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Екатеринбург

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Публикации за 13.05.17

Замглавы Арамили Александр Мельников задержан силовиками

Замглавы Арамили Александр Мельников задержан силовиками

Силовики задержали заместителя главы администрации Арамили Александра Мельникова, сообщают источники в правоохранительных органах. Следственный комитет Свердловской области не дает официальных комментариев, но пресс-секретарь ведомства Александр Шульга уточнил корреспонденту NDNews.ru, что ведомство не подтверждает и не опровергает эту информацию.

О причинах задержания 48-летнего чиновника пока ничего не известно. По некоторым данным, последнюю неделю Александр Мельников провел в родном поселке Рефтинский, где ранее он занимал пост главы. Заместителем мэра Арамили Мельников работает три года.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.05.17

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