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Публикации за 14.05.17

В Тавде ночью сгорел цех и склад с топливом

В Тавде ночью сгорел цех и склад с топливом

Сегодня ночью в Тавде случился крупный пожар. Загорелся цех по производству топливных гранул, а затем и склад готовой продукции на ул. Горького. Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, тревожное сообщение поступило в час ночи. На место происшествия было отправлено 5 пожарных машин, с огнем боролись 18 человек личного состава. В 01:22 огонь был локализован, в 02:35 открытое горение ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в шесть часов утра.

По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.

Тавда, Свердловская область, Служба информации РИА «Новый День»

Тавда, Свердловская область. Другие новости 13.05.17

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