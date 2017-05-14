В Екатеринбурге ГИБДД оштрафовала женщину, которая вела автомобиль с ребенком на коленях

Публикации за 14.05.17

В Екатеринбурге инспекторы ДПС поймали водителя, допустившего грубое нарушение правил перевозки детей. Женщина управляла автомобилем «Хонда Фит», усадив себе на колени двухлетнего малыша.

Как выяснилось, инцидент произошел еще в пятницу вечером, но о нем стало известно только сейчас. Информацию о нарушении в ГИБДД передала другая автомобилистка. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на перекрестке улиц Расточная и Билимбаевская женщина обратила внимание на ехавшую в соседнем ряду иномарку, заметив рядом с водителем маленького ребенка. Горожанка успела снять машину на видео и сообщила в дежурную часть Госавтоинспекции. Буквально через пять минут «Хонда» была остановлена ДПС. За рулем находилась уроженка Магнитогорска 1980 года рождения, на коленях она везла собственную дочь. В отношении дамы сотрудники дорожной полиции составили административный протокол по статье 12.23 КоАП РФ – «Нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения». Женщине предстоит оплатить штраф в сумме 3 тысячи рублей.

После этого случая Госавтоинспекция выступила со специальным обращением, попросив горожан сообщать о нарушениях правил перевозки детей по телефону: +7(343) 263-19-02, или по линии «112».

«ГИБДД Екатеринбурга напоминает, что согласно пункту 22.9 ПДД, перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства. Перевозка несовершеннолетних, не достигших 12- летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием специальных удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть несовершеннолетнего с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что только за четыре месяца 2017 года на территории Екатеринбурга произошло 19 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых травмы получили 22 ребенка.

Фото пресс-службы ГИБДД

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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