Мэрия Екатеринбурга будет бороться с курением хештегом в соцсетях

Публикации за 14.05.17

С завтрашнего дня в уральской столице стартует информационная кампания по борьбе с курением, приуроченная к Всемирному дню без табака, который отмечается 31 мая. «Екатеринбург достоин стать самым некурящим городом Российской Федерации и мира», – заявляют организаторы.

Правила акции просты – горожан просят фотографироваться с распечатанным слоганом «ЕКБ не курит» и выложить фото в социальной сети «В Контакте» с тем же хештегом. Предприятия и учреждения также могут принять участие в антитабачной кампании. Для этого нужно разместить официальный хештег в окнах организации и выложить фото в соцсеть, или отправить его в отдел по профилактике и борьбе с наркоманией администрации города по электронной почте.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, основной посыл акции – привлечь внимание общественности к негативному влиянию табакокурения на здоровье населения, к проблемам пассивного курения и исполнения требований антитабачного законодательства. Антитабачная кампания продлится до 31 мая и завершится уличными флешмобами студенческих и сводных районных волонтерских отрядов.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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