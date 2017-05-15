В Нижнем Тагиле подожгли танк Т-72

Публикации за 15.05.17

В Нижнем Тагиле загорелся танк-памятник. Спасатели считают, что его подожгли через открытое смотровое окно.

Накануне около 4 часов дня в МЧС от местного жителя поступило сообщение о пожаре на площади Танкостроителей. Как оказалось, загорелся танк-памятник Уралвагонзаводцам – создателям танка Т-72. Из смотрового окна танка шел дым. На тушение отправили 3 единицы техники, 11 человек личного состава. С огнем удалось справиться за 10 минут.

«По предварительной версии, причиной возгорания могло стать чье-то неосторожное обращение с огнем, смотровое окно танка-памятника было открыто. С внешней стороны памятник от огня не пострадал», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 15.05.17

Дополнение к анонсам. / 15 мая в Свердловской области ожидаются следующие события. / Мэрия Екатеринбурга будет бороться с курением хештегом в соцсетях. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»