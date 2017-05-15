NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 15.05.17

В Екатеринбурге потеплеет к концу недели

В Екатеринбурге потеплеет к концу недели

Синоптики пообещали екатеринбуржцам прохладную и дождливую рабочую неделю из-за прохождения арктического фронта. Потеплеет на Урале только к выходным – до +23 градусов.

Как сообщили в Гидрометцентре России, в понедельник и вторник днем температура воздуха не прогреется выше +11 градусов. Пройдут небольшие дожди. Со среды начнется постепенное потепление – до +15 градусов, а в четверг – до +16 градусов. Осадков в эти дни будет уже меньше, будет проглядывать солнце.

Распогодится к пятнице. В этот день синоптики прогнозируют ясную, теплую погоду до +21 градуса, а в субботу будет еще теплее – до +23, правда, может пройти небольшой дождь. В воскресенье, по прогнозу метеобюро, погода вновь испортится – днем до +16 градусов и дожди.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.05.17

В Нижнем Тагиле подожгли танк Т-72. / Дополнение к анонсам. / 15 мая в Свердловской области ожидаются следующие события.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter