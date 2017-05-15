В Екатеринбурге потеплеет к концу недели

Публикации за 15.05.17

Синоптики пообещали екатеринбуржцам прохладную и дождливую рабочую неделю из-за прохождения арктического фронта. Потеплеет на Урале только к выходным – до +23 градусов.

Как сообщили в Гидрометцентре России, в понедельник и вторник днем температура воздуха не прогреется выше +11 градусов. Пройдут небольшие дожди. Со среды начнется постепенное потепление – до +15 градусов, а в четверг – до +16 градусов. Осадков в эти дни будет уже меньше, будет проглядывать солнце.

Распогодится к пятнице. В этот день синоптики прогнозируют ясную, теплую погоду до +21 градуса, а в субботу будет еще теплее – до +23, правда, может пройти небольшой дождь. В воскресенье, по прогнозу метеобюро, погода вновь испортится – днем до +16 градусов и дожди.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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