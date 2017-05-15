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Публикации за 15.05.17

В Артемовском шестеро детей отравились просроченным лекарством

В Артемовском шестеро детей отравились просроченным лекарством

В Артемовском шестеро школьников попали в больницу после того, как выпили просроченный препарат бронхолитического действия. Лекарство они нашли в лесополосе.

Шестеро детей от 9 до 13 лет вчера вечером прогуливались около села Большое Трифоново. В лесополосе они нашли просроченные препараты-бронхолитики. Школьники решили выпить лекарство. После чего все попали в ГБУЗ Свердловской области «Артемовская центральная районная больница» с признаками медикаментозного отравления. По данным медучреждения, их жизни ничего не угрожает, они находятся под наблюдением врачей.

«В рамках надзорных мероприятий будут проверены условия проживания несовершеннолетних, дана оценка проведенной предупредительной работы органами профилактики, а также установлены причины нахождения несовершеннолетних без присмотра родителей. Кроме того, будут устанавливаться обстоятельства нахождения медицинских препаратов с истекшим сроком годности в лесополосе возле села Большое Трифоново», – рассказали сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Артемовский, служба информации РИА «Новый День»

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