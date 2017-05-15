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Екатеринбург

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Публикации за 15.05.17

«Как бы не подраться»: медсестер в Екатеринбурге поздравили минималистичными проднаборами (ФОТО)

«Как бы не подраться»: медсестер в Екатеринбурге поздравили минималистичными проднаборами (ФОТО)

В Екатеринбурге медсестер поздравили с профессиональным праздником продуктовыми наборами от депутата Партии пенсионеров. На весь коллектив – по банке тушенки, сгущенки, пачке чая и сахара. Сам парламентарий заявил, что произошедшее – «большая глупость».

Фото продуктового набора выложил пользователь развлекательного сайта Pikabu.ru под ником . «Вот такой один подарок на всех сделали коллективу медсестер на 12 мая... Как бы не подраться. Коллектив из 11 человек. Екб», – пишет автор снимка.

Новый День: ''Как бы не подраться'': медсестер в Екатеринбурге поздравили минималистичными проднаборами (ФОТО)

Пользователи портала поиронизировали над курьезным подарком, сделанным от имени депутата Екатеринбургской гордумы, представителя Партии пенсионеров России за справедливость Ильи Тыщенко. «Ну, до Тыщенко ему далеко пока, конечно. Максимум Пятихатко», – иронизирует юзер под ником .

Между тем, сам г-н Тыщенко пояснил NDNews.ru, что не знает, кому конкретно вручают подарки от его лица. «Я являюсь членом общественного совета 24-й городской больницы, оказываю много лет спонсорскую помощь ей, например, при покупке подарков, продуктовых наборов и так далее. Руководство больницы говорит о том, что необходимо, сколько подарков, сколько наборов, что в них должно быть. И все это приобретается, отдается руководству, а как они распределяют – я не знаю. Наверно, это было на 9 Мая куплено, персонально одному человеку в руки. Может, хотели поздравить ветеранов, бывших сотрудников больницы, и просто остался лишний набор. По какой причине коллективу из 11 человек дали, я не знаю, но это большая глупость. Но все равно раз дали, надо было сказать «спасибо», чего возмущаться», – пояснил депутат.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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