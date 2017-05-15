У «Родины» сменилась власть. Теперь она принадлежит Гофенбергам

Публикации за 15.05.17

В Свердловском отделении партии «Родина» изменен состав региональных руководящих органов. В него вошли пиарщица Валентина Гофенберг, ее отец-предприниматель, а также бывший лидер уральских «патриотов России» Сергей Ярутин.

Председателем совета регионального отделения партии «Родина» избран Дмитрий Касьмин, его заместителем – Валентина Гофенберг. В состав совета вошли также Сергей Ярутин (в прошлом – лидер свердловского отделения партии «Патриоты России»), Александр Гофенберг, Лев Иоффе, Даниил Воронов и Георгий Жаркой. Избран новый состав контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения партии.

«Перед отделением «Родины» поставлена задача НЕ тратить силы на разоблачения, житье в бараке, организацию объятий забора у пруда и прочее PR-мракобесие. Этого добра хватает у милой оппозиции. Сепаратных переговоров с властью также не будет – все «по чесноку», – заявила Валентина Гофенберг.

Она также сообщила, что «Родина» непременно выдвинет собственного кандидата на выборах губернатора Свердловской области. Сейчас идет согласование его персоналии в центральном аппарате партии. Одной из возможных кандидатур источники называют Сергея Ярутина, давнего оппонента Евгения Куйвашева. На Первомай 2015 года Ярутин даже вывел на демонстрацию колонну людей под лозунгами «Женя, тебя ждут в Тюмени».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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