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Екатеринбург

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Публикации за 15.05.17

Школьнику из Екатеринбурга разорвало кишечник упавшим забором (ФОТО)

Школьнику из Екатеринбурга разорвало кишечник упавшим забором (ФОТО)

В Екатеринбурге ребенок получил серьезные травмы из-за рухнувшего забора. Ребенка придавило бетонной конструкцией, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Здесь и далее: фото пресс-службы прокуратуры Свердловской области
Здесь и далее: фото пресс-службы прокуратуры Свердловской области

ЧП случилось еще в минувшую пятницу, но известно о нем стало только сейчас. Вечером 12 мая 9-летний мальчик гулял во дворе своего дома, близ Бебеля, 138. Около 18:30 он с друзьями вернулся домой и рассказал маме, что во время игры он подбежал к забору, конструкция упала на него.

Как уточнили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, мальчик пытался пролезть через отверстие в заборе, огораживающем теплопункт. Мальчика привезли в больницу, у него диагностировали разрыв двенадцатиперстной кишки. Ребенок был прооперирован, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Новый День: Школьнику из Екатеринбурга разорвало кишечник упавшим забором (ФОТО)

Прокуратура начала проверку по этому факту. Уже известно, что обслуживает многоквартирный дом, во дворе которого случилось происшествие, ТСЖ «Уралмонолит-Север». «В ходе проверки будет затребованы документы о состоянии здоровья ребенка и полученной травме. Будет установлена степень тяжести причиненного ему вреда здоровью. Кроме того будут выясняться иные обстоятельства, которые привели к травмированию ребенка, в том числе, когда проводился ремонт ограждения, а также будет установлено должностное лицо, которое должно было следить за надлежащим состоянием ограждения и прочностью конструкции», – отметили в пресс-службе надзорного ведомства. По результатам надзорных мероприятий органами прокуратуры будут приняты меры прокурорского реагирования.

В Следственном комитете усматривают две статьи УК, по которым может быть возбуждено уголовное дело: ст. 118 УК РФ (предусматривает ответственность за причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью) и ст. 238 УК РФ (предусматривает ответственность за оказание услуг ненадлежащего качества).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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