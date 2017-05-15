Школьнику из Екатеринбурга разорвало кишечник упавшим забором (ФОТО)

Публикации за 15.05.17

В Екатеринбурге ребенок получил серьезные травмы из-за рухнувшего забора. Ребенка придавило бетонной конструкцией, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Здесь и далее: фото пресс-службы прокуратуры Свердловской области

ЧП случилось еще в минувшую пятницу, но известно о нем стало только сейчас. Вечером 12 мая 9-летний мальчик гулял во дворе своего дома, близ Бебеля, 138. Около 18:30 он с друзьями вернулся домой и рассказал маме, что во время игры он подбежал к забору, конструкция упала на него.

Как уточнили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, мальчик пытался пролезть через отверстие в заборе, огораживающем теплопункт. Мальчика привезли в больницу, у него диагностировали разрыв двенадцатиперстной кишки. Ребенок был прооперирован, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Прокуратура начала проверку по этому факту. Уже известно, что обслуживает многоквартирный дом, во дворе которого случилось происшествие, ТСЖ «Уралмонолит-Север». «В ходе проверки будет затребованы документы о состоянии здоровья ребенка и полученной травме. Будет установлена степень тяжести причиненного ему вреда здоровью. Кроме того будут выясняться иные обстоятельства, которые привели к травмированию ребенка, в том числе, когда проводился ремонт ограждения, а также будет установлено должностное лицо, которое должно было следить за надлежащим состоянием ограждения и прочностью конструкции», – отметили в пресс-службе надзорного ведомства. По результатам надзорных мероприятий органами прокуратуры будут приняты меры прокурорского реагирования.

В Следственном комитете усматривают две статьи УК, по которым может быть возбуждено уголовное дело: ст. 118 УК РФ (предусматривает ответственность за причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью) и ст. 238 УК РФ (предусматривает ответственность за оказание услуг ненадлежащего качества).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.05.17

«Мадрид» или приборостроительный завод? Место проведения IV Уральской биеннале назовут в среду (ФОТО). / Хватило пяти минут: профильный комитет одобрил возвращение Екатеринбургу градостроительных полномочий. / Заказ по реконструкции улиц у Макаровского моста за 800 млн получит ГУДСР. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»