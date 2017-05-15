В Свердловской области продукты питания проверят на соответствие ГОСТам

Публикации за 15.05.17

С 15 мая Росстандарт начнет проверку соответствия российских продуктов питания заявленным стандартам – ГОСТам в семи регионах, в том числе в Свердловской области.

Как передает корреспондент NDNews.ru, проверка пройдет в рамках пилотного проекта. Сейчас ГОСТы – добровольная система сертификации. Но если производитель решил работать по этим стандартам, его продукция должна соответствовать закрепленным в ГОСТе требованиям, считают чиновники. Участие «в госпроекте по подтверждению соответствия продукции требованиям ГОСТов» будет также добровольным – с сегодняшнего дня Росстандарт начнет принимать заявки от производителей, пишет газета «Ведомости».

Проверка в этом году пройдет в семи регионах: Нижегородской, Кировской, Оренбургской, Волгоградской, Омской, Свердловской областях и Республике Крым. Если проверка продукта пройдет успешно, его производитель будет включен в специальный реестр Росстандарта и получит право наносить на него знак Национальной системы стандартизации (НСС). С 2018 года проект распространится на всю территорию России.

Ранее администрация Екатеринбурга сообщала, что 75% пищевой продукции, проверенной в городе в 2016 году, не соответствует российскому законодательству в области качества и безопасности товаров и услуг.

Москва, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 15.05.17

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