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Екатеринбург

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Публикации за 15.05.17

Участникам фестиваля «Аэлита» объяснят, почему их рассказы никуда не берут

Участникам фестиваля «Аэлита» объяснят, почему их рассказы никуда не берут

В Екатеринбурге завтра открытвается старейший в России фестиваль фантастики «Аэлита». В течение пяти дней участники будут знакомиться с литературными новинками, обсуждать тренды издательского рынка и общаться с писателями. В рамках фестиваля молодым литераторам расскажут почему их рассказы никуда не берут, о чем сегодня модно или немодно писать. Также будет косплей по «Звездным войнам» и мастер-класс по фехтованию на световых мечах.

«Аэлита» будет идти в Екатеринбурге 5 дней: с 16 по 21 мая. Фестиваль привлечет любителей фантастики и писателей со всей России. Первые два дня будут больше интересны профессионалам – 16 и 17 мая в Доме писателя пройдет романный семинар с обсуждением произведений, принятых на фестиваль в 2017 году. Торжественное открытие фестиваля «для всех» пройдет 18 мая. Тогда же можно будет пообщаться с лауреатом этого года – писателем из Астрахани Андреем Беляниным.

Также 18 мая пройдет блиц-турнир «Рассказ за 100 минут». Турнир организуется по принципу экзамена: участники выбирают билеты с темами, предложенными организаторами фестиваля, затем за 100 минут пишут литературное произведение. Рассказы оценят члены оргкомитета жюри «Аэлиты».

19 мая участникам фестиваля расскажут, почему их рассказы никуда не берут (читает Андрей Бочаров), пройдет ярмарка-фестиваль малотиражных изданий. Также в Доме писателя можно будет принять участие в косплее любимых героев «Звездных войн», а клуб «Дракона Корусанта» даст мастер класс по сайберфайтингу (навыки фехтования на световых мечах).

Полную программу фестиваля «Аэлита» .

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.05.17

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