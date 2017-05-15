В Екатеринбурге бывший зэк, чтобы похитить сумку, изрезал женщине лицо и руки

Публикации за 15.05.17

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали бывшего зэка, который изрезал женщине лицо и руки и украл у нее сумку.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу, преступление было совершено в переулке Базовом. Около дома №45 в районе железнодорожных путей на женщину 1970 года рождения напал мужчина в медицинской маске, черных очках и в капюшоне. Угрожая ножом, он похитил у нее сумку с ценными вещами и деньгами. «Женщина пыталась отбиться от преступника, но силы были неравны – нападавший порезал ножом своей жертве лицо и руки во время борьбы, после чего скрылся с добычей», – отмечают в ведомстве.

Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали первую помощь. Она смогла частично запомнить приметы злоумышленника. Сыщикам уголовного розыска пришлось провести огромную работу, и задержали преступника только на девятый день.

«Нападавшим оказался ранее неоднократно судимый за убийство и преступления имущественного характера – грабежи, разбойные нападения – гражданин 1963 года рождения. Более половины своей жизни он провел в местах лишения свободы. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Сейчас сотрудники полиции проверяют мужчину на причастность к совершению иных преступлений на территории города», – заключают в УМВД.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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