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Публикации за 15.05.17

Fitch подтвердил «рискованно-стабильный» рейтинг Свердловской области

Fitch подтвердил «рискованно-стабильный» рейтинг Свердловской области

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Свердловской области на уровне «BB+». Это означает, что регион пока финансово устойчив, но существуют кредитные риски в случае изменений экономических условий.

, прогноз «Стабильный». В рейтинге агентства оценка попадает в категорию «спекулятивных», в случае изменения экономических условий регион рискует стать дефолтным, однако в текущей обстановке свои обязательства выполняет. Агентство отмечает, что регион в дальнейшем будет самостоятельно финансировать расходы на уровне 55-60 %, для покрытия остальных расходов необходимо рыночное финансирование. В структуре долговой политики 65 % составляют банковские займы, 27 % кредиты из федерального бюджета, 8 % облигации на внутреннем рынке. И около 81 % долга предстоит погасить в 2017-2019 годах.

Впрочем, региональные власти рейтингу BB+ оказались очень рады, судя по всему. «Свердловская область является одним из крупнейших индустриальных регионов Российской Федерации. Присвоенный рейтинг Свердловской области учитывает развитую промышленную экономику Свердловской области, основу которой составляют металлургический и машиностроительный сектора экономики. Показатели социально-экономического развития Свердловской области выше медианного уровня для российских регионов. ВРП на душу населения на четверть превышает медианный показатель в 2015 году», – отметила и.о. министра экономики Свердловской области Татьяна Гладкова.

Аналитики Fitch Ratings более скромны в комментариях. В агентстве отмечают проблемы с расходами на инновационную и инвестиционную деятельность. «В то же время Fitch отмечает, что гибкость региона в плане расходов является ограниченной, поскольку его способность сокращать капитальные расходы практически исчерпана: доля капитальных расходов уменьшилась до 12% от всех расходов в 2016 г. Fitch ожидает, что область будет поддерживать капрасходы на уровне менее 10% от всех расходов в 2017-2019 гг., что ниже, чем у сопоставимых эмитентов в стране, и оставляет мало возможностей для гибкости в плане расходов», – сообщается на сайте агентства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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