Блошиный рынок, рок-фестиваль, спуск в шахту и многое другое – чего ждать от Ночи музеев – 2017 (ФОТО)

Публикации за 15.05.17

В предстоящие выходные в Екатеринбурге пройдет всероссийская акция «Ночь музеев». 111 площадок по всему городу будут работать до 2 часов ночи, предлагая гостям специальные программы. В центре можно будет сходить на блошиный рынок и одеться в стиле 90-х, попасть на рок-фестиваль, стать ЗОЖ-адептом. А на окраинах и в пригороде – спуститься за золотом в шахту, сделать гравюру или залезть на памятник архитектуры. Что и как будет работать на Ночи музеев 21 мая – в материале NDNews.ru.

Фото с Ночи музеев – 2016

Что, где и когда

В этом году в акции «Ночь музеев» в Екатеринбурге принимают участие 111 площадок и 96 учреждений. Детская программа пройдет 20 мая с 11 до 18 часов, взрослая – с 18 до 2 часов 21 мая. Впервые участие в акции примут 13 учреждений: Музей Миши Брусиловского, Музей советской дачи (правда, он находится под Екатеринбургом), Белая башня, квест-румы.

Информационный центр проекта начнет свою работу 20 мая в 10:00 возле памятника основателям города и будет открыт до завершения Ночи. Там можно будет получить карты проекта с тематическими маршрутами, буклеты с программами участников (детская и основная программы), флаеры с дополнительной информацией, в том числе о конкурсах, и получить информацию у консультантов. Также на территории инфоцентра разместится кафе.

Единый билет Ночи музеев будет стоить 300 рублей, как и год назад. Он дает возможность посещения пяти площадок из специального списка на выбор. Воспользоваться единым билетом может как один человек на разных площадках, так и до пяти человек – семья или компания – на одной площадке. В этом году пройти по такому билету можно будет на 29 площадок, в том числе на основные. Перечень площадок есть на сайте мероприятия и на самом билете.

Для удобства горожан в Ночь музеев будет продлена работа общественного транспорта. Накопление подвижного состава будет обеспечено к 00:45 21 мая в районе перекрестка проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта.

Рок-концерты, квесты и блошиные рынки – в центре Екатеринбурга

Программы музеев хоть и объединены темой экологии, все-таки будут очень разными. Основные мероприятия пройдут в центре Екатеринбурга.

Одна из самых богатых и самых музыкальных афиш Ночи музеев – у Музея изобразительных искусств. Как и в прошлые годы, на козырьке здания на Воеводина, 5, с 18:00 до 23:00 будет идти рок-фестиваль «Rock Museum», на котором выступят местные группы. В самом музее с 19:00 покажут данс-спектакль «City-Jazz. Городские истории» от коллектива «Лаборатория Танца» Оксаны Вишняковой; в 20:00 – танцевальный перформанс студентов Факультета современного танца Гуманитарного университета; в 21:00 – Vogue-шоу + класс от Barbara's Team. В живом инструментальном исполнении можно будет послушать поэзию, хип-хоп и фанк 3 в 1. Завершится Ночь музеев акустическим концертом и выступлением группы Tamitam. Параллельно весь вечер будут идти экскурсии по экспозиции «Петербургские парижане. Живопись графика из частных собраний» и по экспозиции «Шедевр саксонского ювелира из коллекции Н.В. Репнина».

Музей истории Екатеринбурга будет ратовать за ЗОЖ. С 19 до 21 часа пройдут три тренировки – по сайклингу, на баланс-бордах и на батутах. В 21:00 состоится концерт этно-афро-проекта Shekere, а в 23:00 – концерт эмбиент-группы Sqncr. Можно будет поесть «экологичных» вегетарианских бургеров и смузи.

Во дворе уральского ГЦСИ устроят «блошиный рынок». В 80-е «Шувакиш» считался самым большим вещевым рынком в СССР. Для жителей Свердловской и окрестных областей это было единственное место, где можно было практически свободно купить любые дефицитные импортные товары: джинсы по цене трех зарплат, виниловую пластинку с переклеенным пятаком или пожёванный бубльгум. В Ночь музеев можно будет вспомнить прошлое или окунуться в атмосферу впервые. Здесь вы сможете подобрать себе нормальный прикид в стиле 80-90-х, затариться винилом, узнать о специфике потребительской культуры той удивительной эпохи за круглым столом, а также послушать краткую историю озера Шувакиш, полную мистических парадоксов и тайн. В 21:00 пройдет концерт джаз-хоп группы Lovanda, с 23:00 – Dj-сеты.

На Свердловской киностудии можно будет заглянуть за кулисы кино, изучить цеха грима, озвучения и не только, узнать всю историю Уральского кино. Также в киностудии пройдет эко-маркет.

На окраинах города и пригороде – рудники, квесты по башням и мастерская по гравюре

Для тех, кто не хочет толкаться в центре Екатеринбурга, где в этот вечер собираются тысячи людей, есть программы «на окраинах». Хотя и там можно попасть «в пробки». Так, например, в Березовском музей-шахта «Русское золото» презентует программу «Уральский андерграунд» – приключения в подземельях Березовского рудника. Гостям обещают погружение в историю золотодобычи на Урале с возможностью прочувствовать на своей шкуре всю тяжесть и невероятный азарт профессий старателя и шахтёра. Также любой желающий может принять участие в мастер-классах по кузнечному делу и по промывке золотоносных песков на лотке с 19:30 до 22:00. Посетителей предупреждают: одежда после посещения музея будет грязной.

В Музее военной техники УГМК в Верхней Пышме с 19:00 до 22:00 будет работать мастерская по созданию редчайшего вида гравюры на меди – меццо-тинто. Екатеринбургские художники Марина Корнеева и Тимур Новрузов продемонстрируют инструментарий и основные приемы трудоемкого процесса. Показ будет сопровождаться демонстрацией оригинальных произведений современных мастеров из самых разных уголков планеты. Участники также смогут увидеть экспозицию медной продукции и экспонаты музея, в изготовлении которых используется медь.

Белая башня на Уралмаше продемонстрирует «Символы времени». Посетителю будут представлены репродукции уральских художников, чьи сердца в разное время волновал доподлинный символ района Уралмаш и всего екатеринбургского архитектурного авангарда 1930-х годов – Белая башня. Далее посетителей ожидает экскурсия с подъемом на смотровую площадку. Podelniki подробно расскажут об уникальном памятнике промышленной архитектуры, ее инженерной и символической функции в истории района Уралмаш.

Все программы Ночи музеев – на официальном сайте акции.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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