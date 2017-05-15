Уральским предприятиям с сотрудниками-инвалидами вернут налоговые льготы

Публикации за 15.05.17

Депутаты бюджетного комитета Свердловского заксобрания сегодня одобрили возврат налоговой льготы для предприятий, где более половина штата – инвалиды. Таких предприятий в регионе минимум два.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня на заседании бюджетного комитета парламентарии рассмотрели поправки к региональному налоговому законодательству. Согласно законопроекту, предприятия, где более 50 % трудоустроенных – инвалиды, будут платить пониженный налог на прибыль – 13,5 % вместо 18 %. С докладом выступил зампредседателя комитета Михаил Клименко. Такая льгота в области уже действовала до 2016 года, однако в прошлом году ее «забыли» продлить. Актуальный законопроект предусматривает бессрочное действие льготы.

Как уточнил Терешков, выпадающие доходы составят до 500 тысяч рублей в год, что несущественно для бюджета.

Законопроект одобрили сразу в трёх чтениях, далее его рассмотрят на заседании заксобрания.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 15.05.17

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