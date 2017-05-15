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Екатеринбург

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Публикации за 15.05.17

Энергетики учатся тушить природные пожары и бороться с ЧС

Энергетики учатся тушить природные пожары и бороться с ЧС

Энергетики Свердловской области отрабатывают навыки предотвращения пожара и спасения людей из огня на случай возникновения ЧС рядом с объектами. Учения в мае проходят во всех городах присутствия Облкоммунэнерго.

«Такие учебные мероприятия проходят каждую весну. Мы совместно с пожарными моделируем возможные ситуации и обучаем персонал правильно на них реагировать. Пока непосредственной опасности нет – вблизи наших объектов очаги природных пожаров не зарегистрированы. Но исключать угрозу огня нельзя, поэтому на случай ЧС все должно быть готово: и технические средства тушения, и сотрудники», – рассказал начальник сектора ГОЧС и ПБ отдела промышленной безопасности АО «Облкоммунэнерго» Игорь Заряев.

Тренировки проходят везде, даже в самых отдаленных и не очень крупных подразделениях. Так, в Артях энергетики «отрепетировали» свои действия вместе с пожарными – объектом стала котельная Артинского лицея. Участники учений должны были обнаружить очаг возгорания, оповестить дежурные службы, развернуть группы оперативного реагирования и быстро потушить огонь «штатными средствами». В тушении использовались порошковый и углекислотный огнетушители, которыми оборудованы все котельные. Затем энергетикам пришлось продемонстрировать еще и медицинские навыки – всем «пострадавшим» была оказана своевременная доврачебная помощь.

Напомним, что на предприятии приняты все меры для надежного энергоснабжения потребителей в пожароопасный период. Для ликвидации возможных технологических нарушений созданы необходимые резервы материально-технических ресурсов, техники, оборудования и автотранспорта. Специалисты выходят на внеочередные осмотры высоковольтных линий электропередачи на предмет несанкционированного складирования в охранных зонах и наличия путей подъезда, трассы электроснабжения расчищают от древесно-кустарниковой растительности.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.05.17

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