Олег Ягодин написал об уходе из «Курары», состоятся ли майские концерты – неизвестно

Публикации за 15.05.17

Вокалист известной екатеринбургской группы «Курара» Олег Ягодин написал в соцсети о своем уходе. «Прошу принять это и простить», – говорилось в сообщении, которое вскоре исчезло. Для остальных участников группы новость стала шоком: ничего такого музыканты не обсуждали. Состоятся ли майские концерты «Курары», неизвестно.

«Дорогие друзья. Я ухожу из группы «Курара», потому что так надо. Прошу принять это и простить. Спасибо всем. Олег Ягодин», – появилась сегодня днем запись на стене группы «Курара» «ВКонтакте».

Спустя полчаса запись исчезла, но ее успели увидеть многие из поклонников.

Как рассказывают другие участники группы, для них весть об уходе вокалиста стала шоковой. Они об этом узнали, как и остальные, – из «ВКонтакте». Дозвониться до Олега никто не может.

«Не могу ничего сказать. По крайней мере, не сегодня», – отметил Александр Вольхин, бас-гитарист и организатор концертов «Курары».

До самого Ягодина NDNews.ru дозвониться также не смог.

Отметим, что 18 мая «Курара» должна выступать на спектакле «СашБаш» в Центре современной драматургии, а на 28 мая запланирован большой концерт в «Доме печати». Состоятся ли концерты теперь, под вопросом.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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