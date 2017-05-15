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Екатеринбург

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Публикации за 15.05.17

На премьере «Чужого» в Екатеринбурге выступят мировые звезды рока Enter The Text

На премьере «Чужого» в Екатеринбурге выступят мировые звезды рока Enter The Text

В ночь с 17 на 18 мая в Екатеринбурге состоится долгожданная премьера фильма «Чужой. Завет» Ридли Скотта. Перед показом состоится «Монстро рок-концерт», хедлайнером которого станет известная в мире группа Enter The Text.

Премьера фильма «Чужой. Завет» в кинотеатре «Титаник Синема» в ТРЦ «Гринвич» состоится в ночь с 17 мая на 18 мая, а точнее – в 00:01. Зрители смогут не только одними из первых в России увидеть долгожданный хоррор Ридли Скотта, но и послушать легенд монстро-рок сцены. В 21:30 в «Титаник Синема» начнется концерт, главным исполнителем которого станет группа Enter The Text. Музыканты выступали на одной сцене с такими легендами, как Accept и Deep Purple, и работали со звукорежиссерами групп Linkin Park, Korn и Red Hot Chili Peppers. Разогревать сцену и публику будут альтернативщики Illinois. Кроме того, по словам организаторов, зрителей ждет сюрприз. Специально из США в Екатеринбург прилетит музыкант, друг вокалиста Enter The Text Микки Девола, который тоже поднимется на сцену и исполнит несколько роковых композиций.

«Фильм «Чужой. Завет» – это классический ужастик. А что может ассоциироваться с ужастиками и людьми, которые любят этот жанр? Конечно, это монстры и тяжелый рок. Вот мы и решили ударить роком по премьере новой части франшизы», – рассказывает представитель организаторов Анна Переясловец.

Кроме того, первым 500 зрителям, купившим билет на премьеры, организаторы обещают кровавый попкорн от «Титаника Синема» и кинокомпании XX Century Fox в подарок. Билеты уже в продаже в кассах и на сайте кинотеатра.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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