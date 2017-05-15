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Екатеринбург

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Публикации за 15.05.17

В Верхотурье школьник устроил погром на кладбище

В Верхотурье школьник устроил погром на кладбище

В «духовной столице» Среднего Урала – городе Верхотурье – матери 10-летнего школьника предстоит ответить за погром на кладбище, который устроил ее сын.

Как рассказали сегодня NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, юноша в общей сложности повредил 7 надгробий на городском погосте, который располагается на улице Гагарина. О факте вандализма правоохранительным органам сообщили местные жители. Вскоре полицейские установили личность злоумышленника. «Им оказался 10-летний ученик третьего класса местной школы, ранее не имевший проблем с законом. Мальчик воспитывается мамой в многодетной семье», – указывают в ведомстве.

Поскольку ребенок еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, отвечать за погром придется его матери. В отношении нее составлен протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию сына. В ближайшее время на заседании комиссии по делам несовершеннолетних будет решен вопрос о постановке третьеклассника на учет в органы внутренних дел.

Верхотурье, Свердловская область, служба информации РИА «Новый День»

Верхотурье, Свердловская область. Другие новости 15.05.17

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