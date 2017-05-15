Антон Симаков презентовал картину для Ройзмана – мэра ждет насильственный акт дарения (ВИДЕО)

Публикации за 15.05.17

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Маг вуду Антон Симаков презентовал журналистам три картины, которые намерен выставить в галереях для дальнейшей продажи, – одна из них достанется Евгению Ройзману, другую он посвятил Алле Пугачевой.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня Антон Симаков презентовал три картины. Одна из них называется «Джокер», в которой автор раскрывает образ актера Хита Леджера из фильма «Темный рыцарь». Как пояснил сам Симаков, для него Джокер – это любимый персонаж, который он видит как олицетворение хаоса.

Вторая картина получила название «Пугачева». Для мага вуду это стало своего рода манифестом, которым он намерен доказать, что не страдает эректильной дисфункцией. Дело в том, что на одном из концертов певицы маг подарил ей корзину цветов, которые не смогли устоять в узкой корзине. Что позволило Пугачевой скаламбурить и сказать, что у Симакова не только цветы не стоят.

Маг вуду не обижен на такой подкол со стороны Пугачевой, но счел нужным увековечить свои воспоминания о встрече, создав эпичное полотно, которое он намерен выставить в одной из екатеринбургских картинных галерей и продать за 800тысяч рублей.

Третью картину он назвал «Прикосновение к Изиде» и посвятил действующему главе города Евгению Ройзману. Симаков считает, что это произведение станет достойным подспорьем для главы на выборах губернатора. Отметим, что подобные намерения Симаков высказывал и ранее, но Ройзман с большой прохладцей отнесся к возможному подарку. Тем не менее, новоиспеченный художник намерен преодолеть сопротивление Ройзмана и вручить ему картину во чтобы то ни стало – например, на одном из приемов жителей города, которые Ройзман регулярно проводит.

Посмотреть на картины Симакова вы можете на нашем канале.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

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