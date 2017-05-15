NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 15.05.17

Антон Симаков презентовал картину для Ройзмана – мэра ждет насильственный акт дарения (ВИДЕО)

Антон Симаков презентовал картину для Ройзмана – мэра ждет насильственный акт дарения (ВИДЕО)

Маг вуду Антон Симаков презентовал журналистам три картины, которые намерен выставить в галереях для дальнейшей продажи, – одна из них достанется Евгению Ройзману, другую он посвятил Алле Пугачевой.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня Антон Симаков презентовал три картины. Одна из них называется «Джокер», в которой автор раскрывает образ актера Хита Леджера из фильма «Темный рыцарь». Как пояснил сам Симаков, для него Джокер – это любимый персонаж, который он видит как олицетворение хаоса.

Вторая картина получила название «Пугачева». Для мага вуду это стало своего рода манифестом, которым он намерен доказать, что не страдает эректильной дисфункцией. Дело в том, что на одном из концертов певицы маг подарил ей корзину цветов, которые не смогли устоять в узкой корзине. Что позволило Пугачевой скаламбурить и сказать, что у Симакова не только цветы не стоят.

Маг вуду не обижен на такой подкол со стороны Пугачевой, но счел нужным увековечить свои воспоминания о встрече, создав эпичное полотно, которое он намерен выставить в одной из екатеринбургских картинных галерей и продать за 800тысяч рублей.

Третью картину он назвал «Прикосновение к Изиде» и посвятил действующему главе города Евгению Ройзману. Симаков считает, что это произведение станет достойным подспорьем для главы на выборах губернатора. Отметим, что подобные намерения Симаков высказывал и ранее, но Ройзман с большой прохладцей отнесся к возможному подарку. Тем не менее, новоиспеченный художник намерен преодолеть сопротивление Ройзмана и вручить ему картину во чтобы то ни стало – например, на одном из приемов жителей города, которые Ройзман регулярно проводит.

Посмотреть на картины Симакова вы можете на нашем канале.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 15.05.17

В Екатеринбурге бывший зэк ограбил цветочный и изнасиловал продавщицу, чтобы порадовать маму. / Екатеринбургская гордума начала подготовку к юбилею с закупки сувенирки (ФОТО). / В Екатеринбурге сотрудники ДПС задержали пьяную байкершу (ВИДЕО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter