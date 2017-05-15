В Екатеринбурге сотрудники ДПС задержали пьяную байкершу (ВИДЕО)

Публикации за 15.05.17

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В Екатеринбурге сотрудники ДПС задержали нетрезвую байкершу, которая проигнорировала требование гаишников об остановке.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, дорожные инспекторы заметили мотоцикл Yamaha и решили остановить водителя для проверки документов. Но байкер проигнорировал их требование и продолжил движение. Гаишники бросились в погоню.

Через некоторое время на улице Саввы Белых сотрудники ДПС прижали мотоцикл к обочине, и водитель был вынужден остановиться.

«Под мотошлемом, кожаными курткой и штанами скрывалась девушка 1985 года рождения, от которой исходил резкий запах алкоголя. В присутствии понятых ее проверили на алкотестере, который показал значение 0,747 мг/л, но девушка не согласилась с этими показаниями, после чего ее направили на медицинское освидетельствование, которое проводилось в лечебном учреждении. И там факт наличия алкоголя в крови женщины-водителя подтвердили уже врачи», – указывают в ведомстве.

В отношении байкерши составили протокол по части 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Теперь девушке грозит крупный штраф, а также лишение водительских прав. Также сотрудниками ГИБДД был оформлен протокол по ст. 12.25 КоАП РФ за невыполнение требования об остановке ТС.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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