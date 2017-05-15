Екатеринбургская гордума начала подготовку к юбилею с закупки сувенирки (ФОТО)

Публикации за 15.05.17

Гордума Екатеринбурга закупает сувенирную продукцию к своему 230-летию. Пока список затрат на празднование скромен – выделено чуть более трехсот тысяч рублей. Депутаты будут вручать гостям ручки, флешки и бейсболки.

Фото с сайта госзакупок

Как передает корреспондент NDNews.ru, ЕГД объявила аукцион на изготовление сувенирной продукции к своему 230-летию. В списке всего пять позиций: по три сотни пластиковых ручек, футболок и бейсболок, 220 флешек на 8 гигабайт и 250 термокружек. Все товары должны быть с логотипами к 230-летию ЕГД.

Флешки должны быть в виде визитной карточки, футболки обязательно из хлопка и немаленького 52-54 размера, термостаканы емкостью 450 мм. В техзадании прилагаются примерные изображения требуемого, правда, без логотипа.

Заплатит за все городской бюджет. Всю сувенирку необходимо поставить в гордуму в течение 25 дней с момента поступления заказа.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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