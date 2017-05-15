В Екатеринбурге бывший зэк ограбил цветочный и изнасиловал продавщицу, чтобы порадовать маму

Публикации за 15.05.17

В Екатеринбурге мужчина совершил налет на цветочный магазин. Преступник не только обнес кассу и похитил цветы, но и изнасиловал продавщицу, угрожая ножом.

Преступление было совершено в ночь на 6 мая. «В круглосуточный цветочный магазин зашел покупатель. Как пояснила продавец, в ночное время она обычно не открывает дверь посетителям и торгует через специальное окно. Однако вид опрятно одетого молодого человека внушил ей доверие, и она впустила его внутрь. Неожиданно покупатель достал нож и потребовал отдать ему деньги и телефон. Однако на этом налетчик не остановился и, продолжая угрожать потерпевшей ножом, совершил изнасилование. После этого злоумышленник, прихватив несколько роз и мягких игрушек, скрылся. Общий ущерб составил порядка 16 тысяч рублей», – рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. К этому моменту его уже задержали, грабителем и насильником оказался 24-летний мужчина, уже имевший судимость.

В пресс-службе СУ СК по Свердловской области добавили, что к моменту прибытия следственно-оперативной группы по месту жительства подозреваемого его самого дома не оказалось. «Однако в квартире находилась его мать, которая, поняв, в чем подозревают ее сына, с болью в сердце призналась стражам порядка в том, что накануне сын подарил ей три красивые розы и поздравил с прошедшим некоторое время назад днем рождения. Как оказалось, именно эти цветы молодой человек похитил в цветочном киоске», – сообщили в СК. В ходе обыска нашлись и мягкие игрушки: два плюшевых медведя и один кот.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 162 УК РФ («Разбой»), ст. 131 УК РФ («Изнасилование») и ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Мужчина сначала думал скрыться в Перми, но затем все равно вернулся в Екатеринбург. Полицейским он признался, что не сомневался, что в скором времени его задержат. Сейчас он находится под стражей, решается вопрос о предъявлении обвинений.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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