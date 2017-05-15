Свердловчанка обвинила звезду «Уральских пельменей» Михалкову в жадности – та обещала ей холодильник, но так и не купила (ФОТО)

Публикации за 15.05.17

В Екатеринбурге обсуждают некрасивую историю с участием звезды шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой. Еще в прошлом году она вручила сертификат на покупку холодильника жительнице Свердловской области – женщина выиграла его на сельхозярмарке. Но оказалось, что сертификат не оплачен. Погасить сумму, по словам свердловчанки, должна была сама Михалкова, но так этого и не сделала.

Речь идет о сельхозярмарке «Уральский огород с Юлией Михалковой», которая прошла в апреле 2016 года в Арамили. Участникам обещали розыгрыш ценных призов. Один из них – холодильник – выиграла местная жительница Лидия Пестова. Победителя определяла сама телезвезда, она раскручивала барабан и вытягивала бумажки с именами счастливчиков. Правда, оказалось, что получить выигрыш не так-то просто. Об этом рассказал блогер Кирилл Потапов в своем ЖЖ. «Как оказалось, Юлия Михалкова была одним из спонсоров данного мероприятия. С Лидией они договорились, что встретятся в магазине и Михалкова оплатит приз, но, увы, этого не произошло», – сообщает блогер.

«В договоре, который у меня есть, реквизиты и адрес «Арамильского привоза», но также указано, что приз для лотереи с Юлией Михалковой. Они обещали после выходных привезти «двухкамерный» холодильник. Но увы. Потом организаторы дали номер Михалковой, и мы созвонились. Хорошо и позитивно поговорили, договорились, что я выберу модель, и мы в магазине встретимся или она оплатит онлайн. В итоге проходит месяц обещаний, и она уезжает в Москву. Потом я сама собралась по делам туда, и вдруг в день вылета она звонит, но я не могу в этот день. После возвращения в Екатеринбург еще месяца два мы пытались выбрать время, и все. Потом тишина, трубку не берет, в ВК не добавляет и не отвечает, – написала Лидия. – Я «Пельменей» теперь смотреть не могу, потому что она там мелькает».

Напомним, что прошлой весной Юлия Михалкова участвовала в праймериз «Единой России» перед выборами в Законодательное собрание Свердловской области и Государственную думу РФ.

Связаться с Юлией Михалковой и представителями «Арамильского привоза» в момент написания заметки не удалось.

Фото и скриншоты из группы «Арамильский привоз» «ВКонтакте»

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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