В первой очереди Академического построят администрацию, гостиницу и киноконцертный зал

Публикации за 15.05.17

Сегодня состоялись общественные слушания по обновленной версии планировки первой очереди Академического, где будет создан административный и культурный центр района. Здесь построят гостиницу, киноконцертный зал и здание администрации, а также соцобъекты. За проект проголосовали 26 из 28 участников слушаний.

Разработчиком обновленного проекта первой очереди Академического стала Мастерская генерального плана Екатеринбурга. Новая версия планировки предусматривает создание обширных зеленых зон, удобных и просторных общественных пространств, а также создание площадок для занятий спортом и активного отдыха.

Появились и новшества. По сравнению с первоначальным проектом, увеличена доля объектов социальной инфраструктуры и рекреационных площадей. Помимо административного ядра, предусмотрены территории для строительства медицинского кластера и технопарка. Также в новой версии плана появился Дворец дзюдо.

Наряду с административным центром района обновленный проект закрепляет планировку 3-го и 4-го жилых кварталов Академического. В результате обсуждения за проект высказалось 26 из 28 голосовавших участников общественных слушаний.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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