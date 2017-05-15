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Публикации за 15.05.17

Заместитель главы Арамили Александр Мельников помещен под домашний арест

Заместитель главы Арамили Александр Мельников помещен под домашний арест

Заместителя главы Арамили Александра Мельникова по ходатайству следователя отправили по домашний арест.

Об этом NDNews.ru сообщили в Свердловском областном суде. Сысертский районный суд избрал для чиновника меру пресечения в виде домашнего ареста.

Главу Арамили Владимира Герасименко привлекли к делу в качестве свидетеля. По его словам, он уже был допрошен сотрудниками Следственного комитета, которые на данный момент провели обыск в кабинете Мельникова, после опечатав помещение.

Напомним, что Александр Мельников был задержан правоохранительными органами в минувшую субботу. Ему вменяется вымогательство взятки в особо крупном размере. По версии СМИ, он вымогал у местного застройщика взятку в виде квартиры, которую в собственность должно было оформить подставное лицо.

Между тем глава Арамили Владимир Герасименко опровергает это, утверждая, что функционал Мельникова не включал в себя работу с недвижимостью.

Арамиль, Максим Бородин

Арамиль. Другие новости 15.05.17

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