Заместитель главы Арамили Александр Мельников помещен под домашний арест

Публикации за 15.05.17

Заместителя главы Арамили Александра Мельникова по ходатайству следователя отправили по домашний арест.

Об этом NDNews.ru сообщили в Свердловском областном суде. Сысертский районный суд избрал для чиновника меру пресечения в виде домашнего ареста.

Главу Арамили Владимира Герасименко привлекли к делу в качестве свидетеля. По его словам, он уже был допрошен сотрудниками Следственного комитета, которые на данный момент провели обыск в кабинете Мельникова, после опечатав помещение.

Напомним, что Александр Мельников был задержан правоохранительными органами в минувшую субботу. Ему вменяется вымогательство взятки в особо крупном размере. По версии СМИ, он вымогал у местного застройщика взятку в виде квартиры, которую в собственность должно было оформить подставное лицо.

Между тем глава Арамили Владимир Герасименко опровергает это, утверждая, что функционал Мельникова не включал в себя работу с недвижимостью.

Арамиль, Максим Бородин

Арамиль. Другие новости 15.05.17

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