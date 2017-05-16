В ДТП под Красноуфимском четыре человека погибли после столкновения BMW и микроавтобуса

Публикации за 16.05.17

Под Красноуфимском водитель BMW не справился с управлением и врезался в микроавтобус. Авария унесла жизни четырех человек, еще двое с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, ДТП случилось накануне поздно вечером на 4-м километре дороги Ачит – Месягутово. «Водитель автомобиля BMW на большой скорости не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes», – уточняют в ведомстве.

В легковом автомобиле находились пять человек, в Mercedes – только водитель. Он с переломами ног был доставлен в Ачитскую ЦРБ. BMW после столкновения загорелся. Пожар унес жизни водителя и трех его пассажиров. Спасти удалось лишь пассажира, находившегося на заднем сиденье справа. Его также направили в больницу. Сейчас гаишники устанавливают причины и условия ДТП.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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