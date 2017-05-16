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Екатеринбург

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Публикации за 16.05.17

Ставки по ипотеке в Екатеринбурге снизились до 8,4%

Ставки по ипотеке в Екатеринбурге снизились до 8,4%

Холдинг «Форум-групп» стал участником партнерской программы Сбербанка «Ипотека от 8,4% годовых». Теперь купить квартиры в строящемся жилье можно на льготных условиях. Программа распространяется на квартиры в ЖК «Ольховский парк», ЖК «Прибрежный» и районе Солнечном.

В начале 2017 года, после окончания действия программы кредитования ипотеки с государственной поддержкой, Сбербанк в партнерстве с холдингом «Форум-групп» снизил ставки по ипотеке для долёвки. Льготная ипотечная программа с рекордно низкой ставкой 8,4% годовых сегодня действует в Свердловской области на строящиеся жилые объекты компании: ЖК «Ольховский парк», ЖК «Прибрежный» и район Солнечный (квартал «Форум-групп»).

«Ипотечные программы с пониженной ставкой предлагаются сегодня банками второго и третьего эшелона, но статистика говорит о том, что 70-80 % заемщиков в первую очередь за оформлением ипотеки обращаются в Сбербанк. Кредит на покупку жилья в Сбербанке оформляет каждый второй заемщик. Ипотека с льготными условиями оформляется уже с 11 мая 2017 года сроком до 7 лет», – сообщает пресс-служба холдинга «Форум-групп».

Ставка 8,4% годовых стала возможной благодаря субсидированию базовой ставки со стороны застройщика, дополнительному дисконту со стороны Сбербанка и скидке за использование сервиса кредитно-финансового учреждения по электронной регистрации сделки. Программа электронной регистрации сделки позволяет вдвое сократить время на оформление документов в Росреестре.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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