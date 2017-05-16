В Каменске-Уральском потерпевшему по уголовному делу выстрелили в лицо после суда

Публикации за 16.05.17

В Каменске-Уральском судебное разбирательство по поводу побоев вылилось в перестрелку. Потерпевшему по уголовному делу после суда выстрелили в лицо – таким образом друзья обвиняемого решили отомстить за товарища.

Накануне в Красногорском мировом суде г. Каменск-Уральского проходило судебное заседание, рассматривалось дело по статье 116 УК РФ «Причинение побоев». Само заседание прошло спокойно, после чего все стороны покинули здание суда. А через несколько минут одна из свидетельниц по уголовному делу вбежала в здание с просьбой о помощи.

Как оказалось, потерпевшего по делу о побоях и свидетелей за углом поджидали приятели подсудимого – двое мужчин и одна женщина. Один из мужчин достал пневматический пистолет и выстрелил в лицо мужчине, который в деле о побоях проходил потерпевшим. Приставы помогли пострадавшему и его спутникам, вызвали скорую помощь и наряд полиции, к приезду которых все участники происшествия были задержаны: двое подозреваемых, один потерпевший и трое свидетелей. Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе УФССП по Свердловской области, пострадавший госпитализирован, свидетели опрошены. Скорее всего, участники дела о побоях вновь встретятся в суде – теперь уже в рамках нового уголовного дела.

Каменск-Уральский, служба информации РИА «Новый День»

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