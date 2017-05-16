Администрация Екатеринбурга подала иск о банкротстве ТРЦ «Мегаполис»

Публикации за 16.05.17

Администрация Екатеринбурга подала иск в арбитражный суд с просьбой признать ТРЦ «Мегаполис» банкротом.

В картотеке дел суда сегодня появились данные об иске. Сума финансовых претензий мэрии к администрации ТРЦ оценивается в 3 млн 824 тыс. рублей.

Речь идет об арендной плате за землю, на которой расположен «Мегаполис». Ранее мэрия уже судилась с ТРЦ – администрация комплекса задолжала плату почти за год. В первой инстанции в удовлетворении исковых требований было отказано, в апелляции судебный акт отменили и постановили погасить задолженность перед мэрией. Этого не произошло, и, очевидно, администрация Екатеринбурга добивается выплаты долга путем организации банкротства.

Екатеринбург, служба информация РИА «Новый День»

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