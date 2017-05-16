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Публикации за 16.05.17

Чайка назначил нового прокурора в Свердловской области
Фото с сайта http://34374.info

Чайка назначил нового прокурора в Свердловской области

Новым прокурором Невьянска назначен Алексей Лобазов. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По информации надзорного ведомства, в 2011 году Лобазов закончил Саратовский юридический институт Министерства внутренних дел РФ. В органах прокуратуры работает с того же года, когда был назначен на должность помощника прокурора Верхней Пышмы. С 2013 года Алексей Лобазов занимал должность заместителя Сысертского межрайонного прокурора.

Ранее занимавший должность Невьянского городского прокурора Валерий Толмачев приказом генпрокурора РФ назначен на должность прокурора Асбеста.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.05.17

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