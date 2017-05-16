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Екатеринбург

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Публикации за 16.05.17

На улицах возле Центрального стадиона высадят деревья и поставят лавочки за 203 миллиона

На улицах возле Центрального стадиона высадят деревья и поставят лавочки за 203 миллиона

Улицы, прилегающие к территории Центрального стадиона, благоустроят за 203 миллиона рублей. К маю 2018 года здесь высадят новые деревья, сменят тротуарную плитку, поставят новые скамейки и урны. Подрядчика определят в июне.

На сайте госзакупок объявлен аукцион на благоустройство улиц близ Центрального стадиона. Из бюджета Екатеринбурга будет выделено 203 миллиона на то, чтобы к ЧМ-2018 привести в порядок территорию в квартале улиц Репина – Пирогова – Верх-Исетский бульвар – пер. Гаринский – пер. Пестеревский – Московская – Попова. Заказчиком выступает управление капитального строительства города.

Согласно конкурсной документации, победителю аукциона предстоит заменить асфальтовое покрытие, обустроить дороги, положить новую тротуарную плитку и бортовые камни. Также предусмотрена высадка лиственных и хвойных деревьев, установка новых урн и лавочек.

Победитель аукциона определится 5 июня. Закончить все работы по благоустройству он должен не позднее 11 мая 2018 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.05.17

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