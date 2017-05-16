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Публикации за 16.05.17

Назначена дата вынесения приговора бывшему зэку Паровозу за убийство 4 человек в Монетном

Назначена дата вынесения приговора бывшему зэку Паровозу за убийство 4 человек в Монетном

На Среднем Урале назначена дата вынесения приговора по делу о массовом убийстве в поселке Монетный. «Вердикт будет оглашен 23 мая, начало заседания – в 11:00. Сейчас судья находится в совещательной комнате», – сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, жертвы были найдены 29 декабря при разборе завалов сгоревшего частного дома по улице Советской в поселке Монетный. В подполе сыщики обнаружили тела двух женщин и двух мужчин. Незадолго до этого в полицию обратилась девушка, которая беспокоилась за свою мать, проживавшую по данному адресу, – та несколько дней не отвечала на телефонные звонки. В ходе проверки выяснилось, что пожар произошел 26 декабря, а тела принадлежат пропавшей женщине и трем ее знакомым.

Полицейские и сотрудники СК установили, что в день убийства в доме находился еще один человек, который исчез. Его объявили в розыск и 4 января арестовали. Злоумышленником оказался 46-летний ранее трижды судимый за кражи, грабежи и убийство рецидивист по прозвищу «Паровоз». Последний срок он отбывал в колонии поселка Белый Яр под Тавдой, откуда освободился в 2008 году. «С тех пор подрабатывал где и кем придется, в том числе кольщиком дров. Компания, к которой он пришел в гости, не хотела, чтобы тот долго задерживался, к тому же, считала его способным на воровство, что и стало причиной конфликта. Неосторожно брошенное оскорбительное слово в свой адрес «Паровоз» воспринял как руководство к расправе над обидчиками и схватился за топор. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый сбросил тела в яму, а дом поджог, напрасно думая, что таким образом удастся избежать ответственности», – сообщал ранее официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Теперь за совершение убийства 4 человек бывшему зэку грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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