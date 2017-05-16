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Екатеринбург

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Публикации за 16.05.17

Молодой человек на «Лексусе» насмерть сбил пешехода: ГИБДД ищет очевидцев (ФОТО)

Молодой человек на «Лексусе» насмерть сбил пешехода: ГИБДД ищет очевидцев (ФОТО)

Госавтоинспекция Екатеринбурга обращается к очевидцам дорожно-транспортного происшествия, которое случилось вчера, 15 мая 2017 года, в 15:00 у дома № 27-а на улице Машинной.

Водитель автомобиля «Лексус IS 250» (мужчина 1991 года рождения, стаж вождения – один год) при движении со стороны ул. Саввы Белых в сторону ул. Щорса сбил пешехода, который пересекал проезжую часть по регулируемому переходу. В результат ДТП пешеход 1961 года рождения получил травмы и был доставлен в реанимационное отделение городской больницы № 24. Вечером мужчина скончался.

Очевидцев данного происшествия просят позвонить в Госавтоинспекцию Екатеринбурга по телефону: 8 (904)160-44-06 или прибыть по адресу: Екатеринбург ул. Степана Разина, 20, кабинет № 328.

Фото пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

Новый День: Молодой человек на ''Лексусе'' насмерть сбил пешехода: ГИБДД ищет очевидцев (ФОТО)
Новый День: Молодой человек на ''Лексусе'' насмерть сбил пешехода: ГИБДД ищет очевидцев (ФОТО)

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.05.17

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