На благотворительный «Матч звезд» в Екатеринбурге продано меньше половины билетов

Публикации за 16.05.17

В эту пятницу в Екатеринбурге пройдет благотворительный хоккейный «Матч звезд» с участием команд администрации Екатеринбурга, областного правительства, звезд эстрады и спорта. Мероприятие состоится уже в третий раз, однако, как и в прошлом году, аншлага пока не ожидается – продано меньше половины билетов.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции представитель оргкомитета матча Дмитрий Чукреев, на арене будет 4 тысячи мест. Однако в настоящий момент занято только 2 тысячи. «Много билетов реализовали через детские дома, спортивные школы», – пояснил он.

Скорее всего, невысокие показатели продажи связаны с тем, что в этом году цена билетов на развлекательное мероприятие от 500 до 1500 рублей, такие же цены, как правило, устанавливаются на хоккейные матчи топовых команд КХЛ.

В прошлом году, когда проводился второй «Матч звезд», трибуны тоже были не заполнены. «В том году мало посетителей было, не смогли собрать, как хотели, как в первый раз. Поэтому в этом году решили больше внести нового, чтобы было интереснее», – пояснил олимпийский чемпион по биатлону, капитан одной из команд Антон Шипулин.

По его словам, вместо противостояния двух команд, в этом году мероприятие будет носить статус турнира, в котором сыграют четыре противника – команда «Олимп», в которую войдут олимпийские чемпионы по разным видам спорта, а также актеры шоу «Уральские пельмени», команда «Комар», за которую на лед выйдут актеры сериала «Молодежка» и фронтмены группы «Ума Турман», команда правительства Свердловской области и команда администрации города Екатеринбурга.

В рамках матча пройдет автограф-сессия со звездными «хоккеистами», она начнется в 17:30, а сама игра стартует в 19:00. Собранные от продажи билетов деньги пойдут в благотворительный фонд Антона Шипулина. Средства направят на реконструкцию хоккейной площадки в детском доме Бутки – села, где родился первый президент России Борис Ельцин. «Если хватит денег, еще одну или две площадки реконструируем», – сказал Шипулин.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.05.17

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